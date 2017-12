Bűncselekmény

Elkőzetesben marad a Teréz körúti robbantó

Az ügy első tárgyalási napját 2018. január első hetében tűzi ki a bíróság - tették hozzá.



Tavaly szeptember 24-én éjjel robbantottak a főváros VI. kerületében, a Teréz körúton egy földszinti üzlethelyiségnél. A detonációban két rendőr megsérült, a gyalogos rendőrjárőr páros nőtagja életveszélyesen, a férfi súlyosan. A rendőrök nyolc hónap után, idén júniusban álltak újra szolgálatba.



A robbantás gyanúsítottját 2016. október 19-én Keszthelyen fogták el a Terrorelhárítási Központ emberei.



A Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: a Központi Nyomozó Főügyészség december 11-én nyújtott be vádiratot P. László Gergellyel szemben előre kitervelten, aljas indokból, hivatalos személy és több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, robbanóanyaggal és robbantószerrel visszaélés bűntette, valamint terrorcselekmény előkészületének bűntette miatt.



A bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára, valamint a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel a Fővárosi Törvényszék végzésében arra jutott: megalapozottan feltehető, hogy a vádlott szabadlábra kerülése esetén a hatóság elől megszökne vagy elrejtőzne, ezért szükséges a legszigorúbb kényszerintézkedés, az előzetes letartóztatás fenntartása.



A vád szerint a férfi a rendelkezésére álló robbanóanyag és robbantószer felhasználásával további robbantások elkövetését is tervezte emberi életek kioltása céljából. Ezért megalapozottan feltehető az is, hogy a vádlott szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el - tették hozzá.