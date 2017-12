Véradás

Véradásokat szerveznek az ünnepek előtt

A karácsonyi ünnepek előtt véradásra hív a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, országszerte közel négyszáz helyszínen lehet vért adni. 2017.12.12 22:30 MTI

A két szervezet keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint december 12. és 23. között összesen 398 helyszínen lesz lehetőség segíteni, de az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben is várják a véradókat.



Mint írták: december 24. és 26. között nem lesz lehetőség véradásra, vérre azonban az ünnepek alatt is szükség lehet az életmentő műtétekhez.



A két szervezet arra kér mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, hogy vegyen részt az országszerte szervezett véradóeseményeken és biztassa véradásra barátait, családtagjait is.



A pontos véradóhelyszínek és időpontok a www.veradas.hu, a www.ovsz.hu oldalakon és az ingyenesen letölthető Véradás-Vöröskereszt applikáción keresztül érhetőek el.