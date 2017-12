Önkormányzat

Átadták a váci mélygarázst

A kétmilliárd forint állami támogatásból megvásárolt és felújított létesítmény megnyitásával egy több mint tíz éve húzódó ügy zárult le a Pest megyei városban. 2017.12.11 13:02 ma.hu

Átadták a csaknem háromszáz férőhelyes mélygarázst hétfőn Vác belvárosában. A kétmilliárd forint állami támogatásból megvásárolt és felújított létesítmény megnyitásával egy több mint tíz éve húzódó ügy zárult le a Pest megyei városban.



Fördős Attila (Fidesz-KDNP) polgármester az ünnepélyes átadáson elmondta: hosszú éveken át csúfította a váci belvárost a félbehagyott mélygarázs, amelynek térfelszíne is balesetveszélyes volt.



A háromszintes, 297 parkolóhelyet biztosító létesítmény átadásával ezt a régóta húzódó problémát lehetett lezárni.



A polgármester az MTI-nek felidézte, hogy a belváros átépítésével kieső parkolóhelyeket - mintegy 160 helyet - pótolni kellett. Több mint 11 évvel ezelőtt kezdeményezte az önkormányzat a beruházást, ám időközben világossá vált, hogy a beruházó, a finanszírozó és az önkormányzat akkori konstrukciója finanszírozhatatlan. Bár a mélygarázs az évek során végül elkészült, forrás és a befejező munkálatok hiányában átadni nem lehetett.



Az eredeti, háromoldalú szerződést kétoldalúvá kellett átalakítani úgy, hogy adásvétel keretében szerezzen tulajdont az önkormányzat - magyarázta Fördős Attila. A műszaki területen történt változás után meg kellett határozni a valós költségeket, majd ehhez forrásokat kellett teremteni - ezt az állam megtette -, ezt követően ki kellett alakítani az üzemeltetés szervezeti és személyi feltételeit, és elvégezték az összes utómunkálatot is - mondta.



A beruházást állami forrásból finanszírozták, az önkormányzatnak ez nem került pénzébe - emelte ki Fördős Attila, hozzátéve, hogy az üzemeltetés során ki kell alakítani azt a tarifarendszert, amellyel a mélygarázs "legalább nullszaldósan működtethető".



A polgármester elmondta azt is, hogy december végéig, a próbaüzem alatt ingyenesen vehető igénybe a parkoló, azt követően 200 forintot kell fizetni egy óráért.



Mint az önkormányzat tájékoztatójában olvasható, az autósok biztonságát több mint harminc kamera felügyeli éjjel-nappal, a lifttel is megközelíthető különböző szinteken vizesblokkokat alakítottak ki, és a mozgássérültek számára is mosdókat építettek. A tervek szerint a mélygarázs megnyitásával egy időben két zónában térítéskötelessé válik a térfelszíni parkolás.



A mélygarázs üzemeltetője a teljes egészében önkormányzati tulajdonban álló Váci Városfejlesztő Kft.