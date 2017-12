Oktatás

A HÖOK csatlakozik a Minority SafePack kezdeményezéshez

2017.12.10

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) csatlakozik a Minority SafePack aláírásgyűjtéséhez, a polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió jogi lépéseket tegyen a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó emberek védelmének javítása, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése érdekében.



Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke az MTI-nek vasárnap elmondta: a HÖOK külhoni programja keretében folyamatosan lépéseket tesz a határon túli magyar közösségekért. Most úgy gondolják, azzal tudják leginkább segíteni a határon túl élő magyar közösségeket, ha az anyaországban lépéseket tesznek a Minority SafePack népszerűsítésére a fiatalok körében.



Felelősséget érzünk azért, hogy ezt a nagy jelentőségű kezdeményezést a felsőoktatási hallgatók körében népszerűsítsük - fogalmazott Gulyás Tibor.



Kifejtette: a szervezet tájékoztató kampányokat szervez, a vizsgaidőszak végéig az online aláírásgyűjtést népszerűsítik, majd azt követően a hallgatói önkormányzatok bevonásával, segítségével kitelepüléseket szerveznek, hogy személyesen is gyűjtsék az aláírásokat.



Emlékeztetett: az EU-nak akkor kell foglalkoznia a kezdeményezéssel, ha 2018. március 4-ig több mint egymillió aláírást sikerül összegyűjteni.



Veres Márton, a HÖOK külhoni programjának vezetője rámutatott: tájékoztatást szeretnének adni arról, hogy miért fontos maga a kezdeményezés, mi a jelentősége, hogyan érinthetik az egyes pontok a határon túl élő magyar közösségeket, miben segíthet számukra. Egyáltalán miért van szükség a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó emberek védelmét növelő és az unió kulturális és nyelvi sokféleségét erősítő jogi aktusokra, lépésekre.



A HÖOK 2015 őszén indította el külhoni programját, amelynek célja a határon túli magyar hallgatói szervezetek fejlesztése, érdekeinek képviselete. Fontos célként tűzték ki azt is, hogy megerősítsék magyarországi tagönkormányzataik határokon átívelő kapcsolatait.