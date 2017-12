Zaklatási ügyek

Diákjával szexelt a kadarkúti tanárnő

Már a rendőrség is nyomoz annak a 35 év körüli tanárnőnek az ügyében, akinek viszonya volt egy 15 éves tanítványával a Somogy megyei Kadarkúton. A kapcsolat a helyiek szerint már huzamosabb ideje tart, de egyelőre részleteket nem lehet hivatalosan tudni.



Az látszik biztosnak, hogy a tanárnő és a 15 éves fiú együttlétéről videó és fotó is készült, amit az iskolában többen is láttak - írja az atv.hu. Az iskolában egyébként nem nyilatkoztak, de annyit sikerült megtudni, hogy a pedagógus most nem dolgozik ott.



A harmincas éveinek második felében járó tanárnő és a 15 éves fiú viszonyáról egész Kadarkúton tudnak. A somogyi kisvárosban mindenki hallott az esetről, de nyilatkozni csak kevesen akarnak. Egyelőre nem nagyon akarják elhinni, hogy a nemrégen megözvegyült fiatalasszonynak diákjával volt viszonya.