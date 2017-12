Felsőoktatás

Több mint ötezren jelentkeztek keresztféléves képzésre

Közel öt és fél ezren jelentkeztek a 2018 februárjában induló keresztféléves képzésekre, közülük legtöbben az állami ösztöndíjas mesterképzést jelöltek meg első helyen. 2017.12.09 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az Oktatási Hivatal MTI-hez pénteken eljuttatott tájékoztatása szerint a november 15-én lezárult felvételi eljárás során összesen 5390-en nyújtottak be jelentkezést a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben.



Az első helyes jelentkezéseket figyelembe véve mesterképzést 4659-en jelöltek meg, alapképzésre 666-an, felsőoktatási szakképzésre pedig 65-en nyújtottak be kérelmet. Szintén az első helyes jelentkezések alapján 4441-en jelöltek meg állami ösztöndíjas mesterképzést, a többiek önköltséges képzési formára adtak be kérelmet. A keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban állami ösztöndíjas formában csak mesterképzéseket hirdethettek meg az intézmények.



A korábbi évekhez hasonlóan idén is a műszaki és a gazdaságtudományi képzési területek szakjai a legnépszerűbbek az első helyes jelentkezéseknél, függetlenül a finanszírozási formától és a munkarendtől. Mesterképzésen, szintén az első helyes jelentkezéseket figyelembe véve - függetlenül a finanszírozási formától és a munkarendtől -, a gépészmérnöki mesterképzés szerepel első helyen, 344 jelentkezővel, második helyen a mérnökinformatikus mesterképzés áll, amelyre 248-an pályáztak, harmadik helyre pedig a villamosmérnöki képzés került, 242 első helyes jelentkezővel.



Kitértek arra is, hogy az e-felvételiben leadott jelentkezésük hitelesítésére egyre többen választják az elektronikus utat: a diákok csaknem háromnegyede (3717-an) Ügyfélkapun keresztül hitelesítette felvételi kérelmét. A hitelesített jelentkezések alapján az Oktatási Hivatal (OH) megkezdte az adatok feldolgozását, a jelentkezéskor feltöltött, valamint a később beküldött dokumentumok kezelése jelenleg is zajlik. A diákok december 7-től az e-felvételiben ellenőrizhetik a felvételi nyilvántartásban található adataikat, dokumentumaikat, pontszámaikat a dokumentumok feldolgozottságától függően.



A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok másolatai (így a felsőfokú oklevél, többletpontot igazoló dokumentumok) 2018. január 11-ig tölthetők fel az e-felvételi rendszerébe, vagy postai úton is beküldhetők az OH címére (1443 Budapest, Pf. 220). Szintén január 11-ig van lehetőségük a jelentkezőknek arra, hogy egyetlen alkalommal módosítsanak a jelentkezési sorrendjükön.