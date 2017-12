Még idén kezdődhet a tárgyalás Olaszországban

Veronai tragédia: elképesztő dolgokkal vádolják a busztársaságot

Még idén elkezdődhet a veronai buszbaleset tárgyalása Olaszországban – tudta meg az ATV Híradó. A gyászoló családok elhúzódó perre számítanak. Közben a szülők nyílt levélben tiltakoznak a tragédiában érintett buszos cég és dolgozói ellen. A cég vezetője nem akarta kommentálni a levélben leírtakat.



"Nyíltan felszólítjuk a Pizolit Kft. dolgozóit, hogy felelősségük tudatában tegyék meg azokat a lelkiismereti lépéseket, amit idáig nem tettek meg”



– többek között ez a mondat is olvasható az áldozatok családjainak nyílt levelében, amelyet a napokban küldenek el a buszos cég dolgozóinak. Ebben összegyűjtötték a baleset óta tudomásukra jutott információkat és tapasztalataikat. A januári balesetben a budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium diákjai, tanárai és kísérők – összesen 17-en – haltak meg, miután buszuk a szalagkorlátnak hajtott és kigyulladt.



A nyílt levél írói szerint a buszos cég bűnszövetkezetet működtet a pótüzemanyag-tartályok beszerelésével. Úgy látják, hogy az ezekben illegálisan szállított üzemanyag felveti az áfa- és a jövedéki adó csalást is.



"Óriási papírmunkának kell állni a háttérben, hogy ezt legálisan tudják működtetni. Ahogy a törvényeket ismerjük, jövedéki adónak számít a benzin. Átlépni a határt plusz tartállyal nem lehet. A jogszabályok értelmében annyi benzint lehet átvinni, ami a hivatalos tartály, plusz 100 liter” – fogalmazott az ATV-nek Krizsány László. Ő a lányát vesztette el a szerencsétlenségben.



A busztársaság vezetője hónapokkal ezelőtt még tagadta a póttartályok létezését, a szülők azonban azt is megtudták, hogy egy hulladéklerakóban találták meg ezeket a nyomozók.



"Tudjuk, hogy az első vizsgálat nagyon gyorsan megtörtént a baleset után, akkor megtalálták a póttartályokat a Pizolit autóbuszaiban, majd egy második vizsgálat következett néhány nap múlva, amikor már az összes tartály ki volt szerelve. Természetesen nagyon leleményesek voltak a hatóság szakemberei, egy kiskunfélegyházi hulladéktelepen megtalálták a már éppen préselés alatt álló póttartályokat” – nyilatkozta Krizsány.

A családok nem értik, hogy a tragikus baleset, és a sok feltárt szabálytalanság ellenére, a cég működését miért nem korlátozták. Az ATV riportere beszélt a cégvezetővel, de nem akart reagálni az elhangzottakra. Az érintettek levéléből az is kiderül, hogy eddig bocsánatkérést sem kaptak senkitől.



"A sofőr tudatában annak amit tett, gyakorlatilag azóta sem jelentkezett, nem kért bocsánatot, sőt még arról is hallottunk – bár, nyilván nem megerősített információ – hogy gépkocsit vezet. Ez egy elég vicces történet annak függvényében, hogy én láttam a jogosítványát, Olaszországban bevonva” – mesélte Krizsány az ATV-nek.



Arról is beszélt, hogy bár a magyar hatóságok készségesek, információt nem adnak ki nekik. Éppen ezért rendszeresen jár Olaszországba és személyes kapcsolatban áll egy kinti jogásszal. Tőle tudták meg az olasz vizsgálati eredményeket is.



"Igazából meglepetés nincsen, az elsőszámú felelős a busz sofőrje, aki elvesztette a kontrollt a jármű felett, és ezzel okozta a balesetet. Nem tagadjuk egyébként, hogy nem csak ő a felelős a balesetben, nyilván az olasz autópályának a felelőssége is megáll, megállhat, hiszen nem volt olyan korszerű berendezés, ami ezt a buszt meg tudta volna állítani” – szögezte le a gyászoló apa.



A büntetőeljárás várhatóan még az idén elkezdődik az olasz bíróságon.