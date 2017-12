A török sajtó szerint

Török néptáncosok menekültek Magyarországra

Egyelőre ismeretlen okból Magyarországra menekült egy ankarai ifjúsági néptáncegyesület 11 tagja - jelentette kedden a Dogan török hírügynökség. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal az MTI megkeresésére közölte: a csoport tagjai nem nyújtottak be menedékkérelmet Magyarországon.



A Sözcü című török ellenzéki napilap a Dogan hírével kapcsolatban kiemelte: először fordult elő, hogy nemzetközi fesztivál keretében egy csoport Törökországból külföldre menekül.



A hírügynökség beszámolója szerint a 16 tagú csoport november 5. és 10. között fellépett egy budapesti rendezvényen. Vissza azonban csak öten tértek Törökországba. A Dogan értesülése szerint a táncosok átlagéletkora 20 év feletti.



Ahhoz, hogy az egyesület külföldre utazhasson, a törvény értelmében először a Török Néptáncszövetséghez nyújtott be kérelmet. A jóváhagyást követően a csoporttagoknak az ankarai rendőrség szolgálati útlevelet állított ki. Ezek birtokában a táncosok viszont már a rendezvény előtt, november 1-jén Budapestre utaztak.



A Dogan úgy tudja, hogy ugyanettől az egyesülettől júliusban Bosznia-Hercegovinában lépett fel egy csoport, és onnan még mindegyikük hazatért.



A Török Néptáncszövetség idén 86 egyesületnek és klubnak engedélyezte, hogy külföldi rendezvényen vegyen részt - írta a hírügynökség. Egyúttal rámutatott, hogy a szóban forgó csoport minden tagjának friss volt az engedélye.



Az ankarai főügyészség nyomozást indított az ügyben.



