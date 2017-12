Csenget egy kicsit

Kíváncsi, hogyan fér be a villamos az új kocsiszínbe? Jelenleg sehogy!

hirdetés

Egy rossz helyre került oszlop miatt a közel hatmilliárd forintból megvalósult új budafoki remízbe nem férnek be a villamosok az egyik vágányra – írja az Index. A lap az Újbuda másképp blog értesülésének ment utána, amelyet egy BVK-hoz közeli forrásuk részben megerősített.



Az oszlopot a kivitelező Strabag Építő Kft. tette rossz helyre, át fogják helyezni – olvasható a cikkben, amelyből az is kiderül, hogy a beruházás korántsem az előzetes ütemezésnek megfelelően halad. Eredetileg az idei év közepe-vége helyett a Tátra és CAF villamosok üzeme csúszik, az előbbiek várhatóan csak januárban, utóbbiak pedig februárban költözhetnek be.



A kivitelezési munkák a vállalkozói szerződés alapján 2016 júliusában kezdődtek, a projekt értéke 5,7 milliárd forint, amelynek 99,44 százalékát az Európai Unió adja, a maradékot a Magyar Állam finanszírozza.



A lap az ügyben hivatalosan is megkereste a BKV-t.