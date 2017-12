Oktatás

6,2 milliárdos informatikai fejlesztési támogatás a közép-magyarországi iskoláknak

Még az idén 6,2 milliárd forintos informatikai fejlesztési támogatást kapnak költségvetési forrásból a közép-magyarországi régió oktatási intézményei - jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfőn Pécelen.



Balog Zoltán a Péceli Integrált Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az érintett 650 iskola december 15-ig megkapja a kormányzati támogatásból finanszírozott eszközöket: 14 ezer számítógépet és monitort, 6 ezer laptopot és 7 ezer projektort.



Hozzátette, hogy a kormány mindenképpen szeretné fejleszteni a köznevelési intézmények informatikai eszköztárát, mivel minden gyermek egyformán fontos, bármely településen is járjon iskolába.



A miniszter kitért arra is, hogy a péceli iskola a fejlesztési támogatásból 251 eszközt kap csaknem 40 millió forint értékben.



Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke elmondta, hogy a beruházás a központ költségvetésének a terhére valósult meg, ami azt mutatja, hogy az állami intézményfenntartás rendszere jól működik.



Hozzátette, hogy hatékony az együttműködésük az oktatási intézményekkel, így még az év elején felmérték, hogy mekkora a gyermeklétszám.



Szűcs Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy ezt a péceli iskolát éppen tíz éve adták át, és azóta ez a fejlesztés a legnagyobb az intézmény életében.