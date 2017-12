Egészségügy

Több mint 90 ezer egészségügyi dolgozó kap magasabb bért decemberben

Több mint 90 ezer egészségügyi dolgozó a napokban kapja kézhez a novemberben megemelt bérét - közölte az egészségügyért felelős államtitkár hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Ónodi-Szűcs Zoltán emlékeztetett arra, hogy ez a - többlépcsős - béremelés az érdekképviseletekkel korábban indult sztrájktárgyalás eredményeként született tavaly.



Tavaly novemberben a szakdolgozók bére átlagosan 26,5 százalékkal emelkedett, míg az orvosoké bruttó 107 ezer forinttal lett magasabb. A béremelés második ütemében, idén november 1-jével a szakdolgozók 12 százalékkal kaptak magasabb bért, a szakorvosok fizetése pedig bruttó 100 ezer forinttal nőtt. Továbbá a rezidensek is egy bruttó 50 ezer forintos bérnövekménnyel számolhattak - ismertette.



Az államtitkár kiemelte, az orvosoknál a bértömeg 40 százaléka valamilyen pótlék vagy túlmunkadíj, és mivel ezeket az alapbérből számítják, ezek a bérelemek is emelkedni fognak.



Példákat említve elmondta, egy három éve a pályán lévő szakorvos alapbére 454 820 forintra, egy két évtizede munkaviszonyban dolgozó szakorvosé pedig 510 ezer forintra fog emelkedni, és egy nyugdíj előtt álló szakorvos bére 538 ezer forint lesz.



A szakdolgozók esetében egy segédápoló bére 131 779 forint lesz, egy harminc éve a pályán lévő szakápoló bére 196 ezer forintra nő, míg egy csaknem két évtizede pályán lévő szakápoló, szakasszisztens alapbére 204 454 forintra nőtt - ismertette az államtitkár. Egy 15 éve a pályán lévő diplomás szakápoló vagy gyógytornász bére pedig 250 398 forintra fog emelkedni.



"Ezek a számok jók, de van még mit tennünk a bérekkel" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, a kormány elsődleges célja a visegrádi négyek (V4 - Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) átlagának elérése volt.



Ónodi-Szűcs Zoltán hangsúlyozta, a kormány 400 milliárd forintot fordított béremelésre eddig, és - a sztrájktárgyalásokra utalva - azt mondta, "ezen az úton tovább fogunk menni".



Arra a felvetésre, hogy az érdekképviseletek még ebben az évben plusz egyhavi korrekciót kértek, az államtitkár azt válaszolta, folynak a tárgyalások.



A védőnők bérhelyzetével kapcsolatban, szintén kérdésre válaszolva azt mondta, az ő helyzetüket jelenleg nem tudják bértáblában rendezni, hiszen eltérő működési formában dolgoznak. A védőnők bérhelyzetét akkor lehet érdemben rendezni, ha egységes módszertan alapján, egységes bértábla alapján fog működni a rendszer - közölte.



Hozzátette: arra kaptak megbízást a kormánytól, hogy dolgozzák ki a védőnői ellátás új modelljét. Ez - mint mondta - meg is történt, most a tárgyalások következnek az érintettekkel.