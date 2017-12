Emberrablás?

Családja szerint az utcán rabolták el Noémit

2014-ben tűnt el a fiatal lány egy kis Hajdú-Bihar megyei faluból, Kokadról. Az akkor 17 éves Nagy Noémi Mercédesz délelőtt még vásárolni indult testvérével Debrecenbe, ám sosem tért haza.



Édesanyja szerint a lányát elrabolták, az sem kizárt, hogy kivitték az országból.



"Semmi előjele nem volt annak, hogy el akarna szökni itthonról. Eltűnése napján is vidám volt, jókedvű. A magatartásával is minden rendben volt, jól teljesített az iskolában, csecsemőgondozónak tanult. A barátai annyira szerették. Gyakorta előfordult, hogy társai inkább vártak egy járatot, csakhogy ugyanazzal a busszal mehessenek haza, mint Noémi" -mesélte a megtört édesanya a Borsnak.



A vásárlás után a lány még hazakísérte kisebbik testvére barátnőjét, aki csupán pár utcányira lakott tőlük. Onnan még felhívta édesanyját, hogy mindjárt otthon van, azután semmi. Telefonját hiába hívták, ki volt kapcsolva.



A család attól tart, elrabolták, azóta is fogva tartják valahol akarata ellenére.