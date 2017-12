Ügyészség

Terrorban tartotta és kínozta barátnőjét a győri küzdősportoló

Brutális kegyetlenséggel bántalmazta és többször megerőszakolta barátnőjét egy győri küzdősportoló. Az ügyben most nyújtotta be az ügyészség a vádiratot. 2017.12.04 10:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

2016 januárjában ismerkedett meg későbbi barátnőjével a 26 éves férfi. Eleinte munkatársak voltak. Ahogy kapcsolatuk egyre szorosabbá vált, a vádlott egyre kevésbé engedte, hogy a sértett a külvilággal is kapcsolatot tartson, rajta kívül bárkivel - akár hozzátartozójával - ellenőrzés nélkül érintkezzen. Ha a férfinak valami dolga volt, édesanyjához vitte a sértettet, hogy addig se legyen egyedül.



Mások társaságában is bántalmazta a nőt, megütötte, hozzávágta telefonját, továbbá azzal fenyegette, hogy megöleti algériai hozzátartozóival, ha egy másik férfi még egyszer megérinti. A nő a munkahelyét is elvesztette a vádlott miatt.



2016 szeptemberében a vádlott, egyébként külön élő kisfiát az egyik szobába zárta, míg az étkezőben barátnőjét bántalmazta és követelte tőle, hogy beszéljen korábbi kapcsolatairól. Rugdosta, ököllel ütötte a sértettet, a hűtőbe verte a fejét. Ezek után berángatta a fürdőbe és megalázás céljából egyfajta szexuális cselekményt hajtott rajta végre. Ezután tovább bántalmazta, fojtogatta a nőt, közben azzal fenyegette, súlyzóval veri szét a fejét, ha hangosan sír.



Szeptember második felében öt órán át verte a nőt, mert hívást fogadott egy ismerősétől. Ezután újabb szexuális erőszakot vitt véghez a sértetten, majd folytatta bántalmazását. Emellett puszta kézzel szétvert több tárgyat a sértett otthonában.



Csak azért hagyta abba a tombolást, mert édesanyjáék a helyszínre értek.



A sértett a bántalmazások következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el, a számtalan zúzódás miatt vérrögök keletkeztek az ereiben.



Az ügyészség a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal és különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértéssel vádolja. A büntetési tétel 12 évig terjedő szabadságvesztés.