Időközi választás

Újra Doszpoly Lórándot választották Tornakápolna polgármesterévé

A független Doszpoly Lórándot választották újra polgármesternek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornakápolnán megtartott időközi önkormányzati választáson vasárnap, korábban is ő töltötte be a tisztséget - közölte az MTI-vel a település jegyzője.



Scavnyicki István elmondta, a 40 szavazásra jogosult választópolgárból harminchatan szavaztak, közülük huszonnégyen a nyertes polgármesterre, tizenketten pedig ellenfelére, a szintén független ifjabb Mató Gáborra.



A jegyző közlése szerint a kéttagú képviselő-testületbe Szőr Attila és Porcs József került be a négy indulóból, 24, illetve 23 szavazattal. Mindketten függetlenek.



Az időközi önkormányzati választást azért kellett kiírni Tornakápolnán, mert az önkormányzat szeptemberben feloszlatta magát.