Fejlesztés

Több mint 130 millió forintot kapott egy pécsi alapítvány Soros Györgytől

Mintegy 500 ezer dollárt, azaz 130 millió forintot kapott Az emberség erejével elnevezésű alapítvány Soros György alapítványától - hangzott el az M1 szombat esti Híradójában.



Nyirati András, a pécsi alapítvány elnöke elmondta: a pénzt a dunántúli régió civil szervezeteinek megerősítésére kapták; a támogatási szerződést már alá is írták.



"Törvényileg sem tehetjük, hogy politikai tevékenységet folytassunk. Tehát bennem ha bármi ilyen veszély felmerült volna, hogy ez a program ez ilyet valósítana meg, akkor nem is írhattam volna alá" - fogalmazott az alapítvány elnöke.



A héten egy hírportál számolt be arról, hogy vidéki terjeszkedésbe kezd a Soros Györgyhöz kötődő Nyílt Társadalom Alapítvány, amely hamarosan több százezer dollárt oszt majd szét dél-dunántúli és észak-alföldi civil kezdeményezések között.