Celeb lesz lassan

Újabb videóüzenetekben fejtette ki véleményét Soros György

Bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt és a kormány politikáját Soros György azon videoüzeneteiben, amelyeket a Nyílt Társadalom Alapítvány tett közzé. Az üzletember három videointerjúban fejtette ki álláspontját. 2017.12.02 08:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Soros György a jelenlegi magyarországi helyzetről című videón az üzletember azt mondta, hogy alapítványa annak idején segítette a Fidesz létrejöttét. A jelenlegi kormányfőnek adtak ösztöndíjat is, hogy Oxfordban tanuljon - tette hozzá.



Álláspontja szerint Orbán Viktor annak idején egyike volt azoknak, akik segítették a demokrácia létrejöttét. Úgy vélekedett, hogy azóta viszont megváltozott, s a demokráciát átalakította egy demokrataellenes rendszerré. "Maffiaországot teremtett, egy maffiarendszert", amelyben kihasználják vezető pozíciójukat arra, hogy uralmon tartsák magukat és személyesen meggazdagodjanak. Ez a rendszer, amelyik ma Magyarországon létezik, teljesen az ellentéte annak, amit elő akartak segíteni - fogalmazott.



Soros György kijelentette: kapcsolata a magyar kormányfővel megromlott, de nincs köztük személyes ellentét. "Elvi különbségek vannak köztünk, amit nem lehet áthidalni" - fogalmazott Soros György.

Véleménye szerint a magyar kormányfő kihasználja és elnyomja azokat, akik ellenzékben vannak. Megítélése szerint ez a rendszer most jobban elnyomja ez embereket, mint az orosz megszállás alatt. Úgy vélte, akkor sikeresebben tudták támogatni a társadalmat, hogy információt és segítséget kapjanak.



Soros György kitért arra, hogy ő ugyan nincs Magyarországon, de az emberek, akiket támogat, érzik az "üldözést". Szerinte őket ellenfélnek tekinti a magyar kormányfő és el akarja távolítani őket Magyarországról. Az üzletember a CEU-t nagy sikernek nevezte, s hozzátette: ha a magyar kormányfő elkergeti őket, száműzetésben is fenn fogja tartani az egyetemet, amíg "Orbán eltűnik".



Az üzletember másik két videoüzenetében a magyarországi támogatásairól és a gyermekkoráról is beszélt.