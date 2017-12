Rejtély

Volt MSZP-s jelöltet vettek őrizetbe VV Fanni eltűnése kapcsán

Lassan két hete, hogy nyoma veszett VV Fanninak. A Való Világ egykorui szereplője sietve hagyta el otthonát, a lámpa égett, kutyáit hátrahagyta. a nyomozók pedig nem sokkal később házkutatást tartottak. SIM-kártyákat, DNS-mintát kerestek, a kertet is felásták. Később egy fekete, német rendszámú BMW-t köröztek, és a családnak és a barátoknak egy harmincas férfiről mutattak fotókat, aki azonos lehet azzal, akivel Fanni a videófelvételek alapján elhagyta Duna-parti otthonát.



Sokáig nem lehetett tudni hol tartózkodik, majd egy német erotikus oldalon vélték felfedezni, Jessica néven. Állítólag többször is sikerült vele beszélni, ám a hirdetése hamar eltűnt.



Közben fény derült arra is, hogy őrizetbe vettek egy férfit a lány eltűnésével kapcsolatban.



A Blikk most megtudta, hogy az őrizetbe vett illető korábban az MSZP színeiben indult egy 2010-es önormányzati választáson. Személyi szabadság korlátozása miatt indult ellene eljárás, és már a héten előzetes letartóztatásba került, vagyis erős a gyanú, hogy részt vett a lány elrablásában.



A lap egyik informátora azt mondta, egy szemtanú látta, ahogy egy férfi kiviszi kocsijához a félig kábult lányt.