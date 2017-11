Kormány

Nyugdíjemelés lesz januárban

hirdetés

Januártól 3, illetve 3,8 százalékkal nőnek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások a decemberihez képest, attól függően, hogy 2017-ben vagy annál korábban állapították meg a járandóságot - jelentette be az az emberi erőforrások minisztere csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Balog Zoltán közölte, a 3 százalékos emelést a törvényi előírásoknak megfelelően kapják az érintettek, míg a további 0,8 százalékot azok, akiknek az idei évnél régebben állapították meg a nyugdíjat. Emlékeztetett arra, hogy a novemberi 0,8 százalékos egyösszegű kiegészítés beépül a 2017 előtt megállapított nyugdíjakba. Közölte, ezt figyelembe véve egy 113 ezer forintos öregségi nyugdíj 4325 forinttal vagy 3390 forinttal emelkedik. A cél az, hogy Magyarország a nemzedékek szolidaritására épüljön, ezért a kormány megbecsüli azokat az időseket, akiknek több évtizedes munkájának köszönhetően a mai állapotában van az ország, ezért szeretnék, ha a gazdasági sikerekből ők is részesülnének - mondta.



Hozzátette, a nyugdíjemelésről meghozott döntés csütörtökön, a Magyar Közlönyben jelenik meg.



Balog Zoltán a megbecsülés jelei közé sorolta a nyugdíj-kiegészítést, a nyugdíjprémiumot és a 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt. Ez utóbbit még az ünnepek előtt minden belföldi jogosult megkapja - mondta.



A miniszter azt hangoztatta, a kormánynak sikerült megőriznie a nyugdíjak értékét, és pluszjuttatásokat is tudtak adni az időseknek.



Balog Zoltán arról is beszélt, a kormány arra számít, hogy jövőre tovább erősödk a gazdaság, "négy százalék felé tud növekedni", és szeretnék, ha ennek a hatását is éreznék az idősek.



Közölte, ezért a 2018-as költségvetésbe már betervezték, hogy a jövő év végén is fizetnek nyugdíjprémiumot; erre több mint 32 milliárd forintot különítettek el.



Emlékeztetett arra is: az ő javaslatára, Lázár János miniszter kezdeményezésére kedden elfogadta az Országgyűlés, hogy januártól plusz 50 ezer forintot kapnak havonta a nyugdíjuk mellé azok, akik legalább húsz évig otthon ápolták tartósan beteg gyermeküket.