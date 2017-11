Döntés született

Hamisan állította az anya, hogy a trolivezető rácsukta az ajtót a babakocsira

Még márciusban állította az édesanya, hogy a 75-ös troli vezetője rácsukta az ajtót, úgy, hogy babakocsiban ülő kisgyermeke egy idegennel maradt az utcán.



A nő állítása szerint a sofőr nem volt hajlandó kinyitni neki az ajtót, így csak egy megállóval odébb tudott leszállni, onnan rohant vissza öt hónapos gyermekéhez. Szerinte a babakocsi is megsérült az ajtócsukáskor.



A BKV a kamerafelvételekre hivatkozva cáfolta a történteket. Közölték, hogy a gyerek nem egy idegennel maradt a megállóban, hanem egy fiatalabb hölggyel, aki már felszállás előtt is vele volt, tehát az anyával és gyermekével együtt utazott. Indulás után az anya nem ment oda a sofőrhöz, nem jelezte a problémát, hanem megállt az első és második ajtó közötti részen. A többi utas sem panaszkodott. A BKV szerint a babakocsi sem rongálódott meg, mivel azt az alacsonypadlós trolikon lévő élvédelmi automatika nem is engedné.



A Miskolci Törvényszék végül a BKV-nak adott igazat. A törvényszék szerint a nő valótlan tényeket állított, illetve részben valós tényeket hamis színben tüntetett fel. 500 ezer forint plusz kamatos sérelemdíjat kell kifizetnie a BKV-nak, illetve egy országos médiumban kell kifejeznie sajnálkozását az ítélet szerint.