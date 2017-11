Oktatás

Újjáalakult a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal

A köznevelési intézmények ingatlanfejlesztései és a digitális eszközök iskolákba történő kiszállítása is szerepelt a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal szerdai, újjáalakuló ülésén. 2017.11.30 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár újságíróknak elmondta: az ülésen áttekintették a köznevelési fejlesztések alakulását, a több mint 80 milliárdos forrással megvalósuló EFOP-programot, a Modern városok program köznevelést érintő elemeit, amelyekre 53 milliárd forintot fordítanak. Szintén tájékoztató hangzott el a tornaterem-, tanterem- és tanuszoda-építési programról.



A helyettes államtitkár közlése szerint a 27 tagú kerekasztal januárban újra összeül, akkor határoznak a munkacsoportok megalakításáról. Kitért arra is, hogy a kerekasztalt új alapokra helyezték, és megteremtették működésének jogszabályi hátterét.



A tárca korábbi tájékoztatása szerint a testület létszáma és a delegálási joggal rendelkezők köre is bővült, ezzel az eddiginél jelentősen több érintett vehet részt a munkában. Az eddig is résztvevő Nemzeti Pedagógus Kar és az Országos Köznevelési Tanács nagyobb létszámmal képviselteti magát. Új tagként kerültek be a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolák, a tankerületek, a szakképzési centrumok, valamint a négy történelmi egyház.



A korábbiakhoz hasonlóan a testületben továbbra is jelen van a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, az önkormányzati és nemzeti önkormányzati szövetségek, valamint a szülők és a diákok képviselete is.