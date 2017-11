Ítélet

Kilenc és fél év fegyházbüntetés pedofília miatt

Kilenc év hat hónap fegyházban letöltendő börtönre ítélte első fokon a Gödöllői Járásbíróság szerdán azt a férfit, aki kiskorúval kezdeményezett szexuális kapcsolatot még 2009-ben. 2017.11.29 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapest Környéki Törvényszék közlése szerint a bíróság folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, akit mint különös visszaesőt mellékbüntetésként kilenc évre a közügyektől is eltiltott.



A közlemény szerint a vádlottat korábban egy svájci bíróság már négy év börtönbüntetésre ítélte szexuális zaklatás miatt, majd ennek részbeni végrehajtását követően kitiltotta Svájcból.



A férfi 2008-tól egy Pest megyei általános iskolában tartott - az iskola tanrendjébe illeszkedően - labdarúgóedzéseket, amelyeken a kiskorú sértett is rendszeresen részt vett. A vádlott 2009-ben arra kérte az akkor tízéves sértettet, hogy edzés után maradjon a sportpályán, mert beszélni szeretne vele. Miután a sportpályáról mindenki elment, a vádlott a kiskorú sértettet az öltözőbe hívta, majd arra kérte, hogy vele szexuális tevékenységet folytasson.



A bíróság kitért arra, hogy a vádlott három hét elteltével, ugyancsak a sportpálya öltözőjében ismételten szexuális cselekményt kezdeményezett a kiskorú sértettel, aki ekkor nem ellenkezett, és köztük rendszeres szexuális kapcsolat alakult ki. A vádlott a kiskorú sértettel az edzések után csaknem tucatnyi alkalommal létesített szexuális kapcsolatot.



A közlemény szerint az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Az ítélet nem jogerős, de a bíróság - mivel felmerülhet a szökés veszélye - elrendelte a vádlott előzetes letartóztatását, amit az ügyész és a védő is tudomásul vett.