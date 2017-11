Fejlesztés

Élelmiszer-manufaktúrát hoz létre egy fogyatékos embereket foglalkoztató szekszárdi alapítvány

Élelmiszer-manufaktúrát és látogatóközpontot hoz létre a fogyatékossággal élőket foglalkoztató Kék Madár Alapítvány Szekszárdon, az üzem hasznát a szervezet a hátrányos helyzetűek segítésére fordítja.



Az alapítvány, amely harmadik éve működtet egy kisebb csokoládémanufaktúrát a tolnai megyeszékhelyen, a fejlesztéshez 116 millió forintos támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból.



A 2018 őszén befejeződő projekt keretében egy csaknem 200 négyzetméteres üzemet építenek, ahol csokoládét, aszalt gyümölcsöket állítanak elő részben kézi munkával, félautomata berendezéseken - mondta Mészáros Andrea, az alapítvány ügyvezetője az MTI-nek. A manufaktúra egyben látogatóközpont is lesz, üvegfalán keresztül az érdeklődők betekinthetnek a munkába - tette hozzá.



A mostani, 80 négyzetméteres üzemben jelenleg négyen dolgoznak, az új létesítményben összesen tizennyolc ember tartós foglalkoztatását vállalják.



Az alapítvány arra törekszik, hogy fizetőképes vásárlóknak jó minőségű szolgáltatást és terméket kínáljon, az ezekből származó jövedelmet pedig a hátrányos helyzetű emberek segítésére fordítja.



A húsz éve alapított szervezet 2007-ben indított éttermet Szekszárdon, az azóta is sikeres vállalkozás most tizenhét, fogyatékossággal élő embernek ad munkát.



Az ügyvezető ismertetése szerint a Kék Madár Alapítvány évente 200-300 fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű embernek segít munkát találni. Idén az alapítvány részt vesz a Tolna megyei foglalkoztatási programban, és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával segíti a fogyatékossággal élők nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését.