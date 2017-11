Országgyűlés

A tavalyi zárszámadásról szavaz a parlament

A parlament kedden szavazhat a 2016-os költségvetés végrehajtásának elfogadásáról, csütörtökön pedig az igazságszolgáltatási szervezetek vezetői számolnak be tavalyi tevékenységükről.



Az ülés hétfőn 13 órakor, a közelmúltban elhunyt Pál László korábbi MSZP-s képviselőre történő emlékezéssel, majd napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.



A házelnök napirendi javaslata alapján az interpellációkra ezúttal is két óra, az azonnali kérdésekre pedig 60 perc áll majd rendelkezésre.



A parlament kedden tarthatja határozathozatalait. A Ház ekkor fogadhatja el a kabinet tavalyi zárszámadását, emellett kiterjesztheti a fiatalok életkezdési támogatását, valamint szigoríthatja a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntethetőségét.



A szavazások után egyebek mellett általános vitát tarthatnak a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagságának kiterjesztéséről szóló kormánypárti törvényjavaslatról.



Csütörtökön a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az ügyészség vezetőinek tavalyi évről szóló beszámolóit hallgathatják, majd véleményezhetik a képviselők.



Az Országgyűlés ülése december 4-én, hétfőn ér véget. A Ház - az ekkor megszokott kérdések és azonnali kérdések mellett - a 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról is vitát tart a kormány kezdeményezésére.