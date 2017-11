Jótékonyság

Elindult a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja

A nélkülözőkért indított összefogásnak kettős célja van, egyrészt szebbé és könnyebbé tenni a nehéz szociális helyzetben élők karácsonyát, másrészt tárgyi és pénzbeli adománnyal segíteni mindennapi megélhetésüket - mondta Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója a sajtótájékoztatóval és adományok átadásával egybekötött segélyprogram elindítóján vasárnap Budapesten.



Az országos akciót a segíteni szándékozók a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal támogathatják, valamint az egyházmegyei Karitász-központokban és -gyűjtőpontokban is leadhatják tárgyi vagy pénzadományukat. A segélyszervezet január 2-ig a Szent István-bazilika előtti téren, valamint december 2. és 8. között a Vörösmarty téren is adománypontot működtet. A segélyprogramokhoz csekkes befizetéssel, átutalással és online adományozással is hozzájárulhatnak az érdeklődők.



Az igazgató elmondta, hogy 200 családot támogatnak kályhával és tűzifával, az adventi időszakban pedig számos helyen osztanak naponta meleg ételt hajléktalanoknak és krízishelyzetben élőknek. A Gyermekek a gyermekekért karácsonyi segélyprogramban iskolásgyerekek ajánlhatják fel használt, de jó állapotban lévő játékaikat, amelyeket a Karitász további ajándékokkal kiegészítve és névre szólóan juttat el még a karácsony előtt az adományozottaknak. Az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akció december 3. és 10. között hívja fel a figyelmet a szegényebbek helyzetére országszerte gyertyagyújtással. Écsy Gábor kiemelte, hogy az adományok gyűjtéséhez, csomagolásához, kiszállításához várják az önkéntesek segítségét is.



Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a másokhoz való odafordulás és törődés, a másoknak való segítségnyújtás, az élet szentsége és az élet védelme mind olyan értékek, amelyeket a kereszténység hozott be Európába. A Katolikus Karitásszal való azonosulás azért is könnyű, mert tevékenységük rólunk szól, kisebb és nagyobb közösségeinkről, a másikkal, felebarátainkkal való kapcsolatainkról - mondta. Kiemelte, hogy a Katolikus Karitász más segélyszervezetekkel együtt a déli határnál is segíti a rászorulók életét.



Fülöp Attila emlékeztetett: ősszel olyan - eddig nem létező és egyedülálló - pályázatot hirdettek meg, amelyben összesen 4,5 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a karitatív szervezetek intézményfejlesztését és intézményépítését. A pályázaton 9 szervezet nyert, a beruházások 42 helyszínen fognak megvalósulni. A Katolikus Karitász 650 millió forintban részesült a támogatásból.



A vasárnapi eseményen részt vett Mádl Dalma, a Karitász jószolgálati nagykövete is.