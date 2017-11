Még mindig a felmetésben bízik

Sztárügyvéddel mentené magát a halálra éheztetett kislány apja

K. Gusztávot és feleségét, J. Médeát szeptemberben első fokon 15, illetve 18 év fegyházbüntetésre ítélte az Egri Törvényszék kétszeresen minősített emberölés miatt. Az ügyészség enyhének találta az apára kirótt büntetést, így esetében súlyosbításért fellebbezett.



Gyermekük, a másfél éves Kiara csak 3 és fél kiló volt, amikor tavaly májusban meghalt, feltehetően nagy szenvedések közepette. Ebben a korban legalább 8,4 kilósnak kellett volna lennie, ám hiába volt tele a hűtő tápszerrel, a gyereket nem etették szülei.



A kislány anyja azzal védekezett a bíróságon, hogy baj volt a gyerek emésztésével, ám azt a boncolás nem támasztotta alá. Tény viszont, hogy csak órákkal a kislány halála után hívták a mentőket.



K. Gusztáv még most is állítja, hogy ártatlan. A Bors információja szerint férfi védelmére édesanyja Magyar György sztárügyvédet fogadta fel a másodfokú tárgyalásra.



"Túlzónak tartom ezt a mértékű büntetést, és a kétszeresen minősített ember­ölést is. Az apa esetében legfeljebb gondatlanság történhetett. Ő egy értékes ember, elismert kőfaragó művész, nem gyilkos. Egész nap dolgozott, jóhiszeműen azt gondolta, a felesége eteti otthon a kislányt” - nyilatkozta az ügyvéd a lapnak, aki szerint védencét akár fel is menthetik.