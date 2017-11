Környezetvédelem

Kamera veszi a szemetelőket - le is buktak

hirdetés

Egy Eger és Felsőtárkány közötti mellékútra zsákszámra hordták a háztartási hulladékot az autósok, a kamera pedig mindent felvett. Egyikük ellen már eljárás is indult, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat. Néhány napja a közterület-felügyelet egyik autója is a mellékúton parkol, és kamerával figyeli a területet.