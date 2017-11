Állati

Vigyázzon, ezeket a bolhairtókat ne csepegtesse a macskájára!

Az újabb Szupermenta teszt során 29, többféle hatóanyag-tartalmú, macskáknak szánt spot-ont vizsgált a NÉBIH. Az ellenőrzött termékek között állatgyógyászati készítmények és riasztó hatású állategészségügyi biocid termékek egyaránt szerepeltek. A szakemberek 23 hatósági mintát hazai kiskereskedőknél vettek, míg további 6 terméket magyar és külföldi internetes oldalakról rendeltek.



A hatóság laboratóriumában valamennyi termék hatóanyag-tartalmát megvizsgálták. Az engedéllyel rendelkező minták közül 6 geraniol hatóanyagú készítménnyel akadt probléma, mivel nem tartalmazták a törzskönyvben szereplő hatóanyag mennyiséget. A NÉBIH eljárást indít a készítmények gyártóival, illetve forgalmazóival szemben. Ezzel párhuzamosan megkezdődött minden, geraniolt tartalmazó állategészségügyi biocid termék felülvizsgálata. Az eljárás, a laboratóriumi vizsgálatokon túl, kiterjed a termékek hatékonyságát bizonyító dokumentációk felülvizsgálatára és az előny-kockázati viszonyok újraértékelésére is.



Az interneten vásárolt, Magyarországon engedéllyel nem rendelkező spot-onok mindegyike tartalmazta a termék csomagolásán feltüntetett hatóanyag-mennyiséget. Ettől függetlenül a hazánkban nem engedélyezett készítmények használatának kockázata jelentős, vásárlásuk nem javasolt! Ebből következően az interneten rendelt 6 termék is elbukott a teszten, hiszen azok forgalmazása Magyarországon nem engedélyezett.



Valamennyi engedélyezett rácsepegtető oldat, amely megfelelt a laboratóriumi vizsgálatokon, a kedveltségi rangsorban is helyet kapott. Ez a 17 termék, ami rendelkezik engedéllyel és hatóanyag-tartalma megfelelő, lényegében már maximális pontszámot érdemel.



A kedveltségi tesztelésen kizárólag klasszikus vásárlói szempontokat figyelembe véve állították fel a pontozók a spot-onok rangsorát. Többek között a fizikai jellemzőket (könnyű felbontás, jó minőségű csomagolás, egyszerű használat stb.), a dobozon lévő információkat, a használati utasítás pontosságát és a készítmények illatát értékelték.



A macska spot-on-ok versenyében első helyen a Vectra Felis készítmény végzett. Második lett az Advocate rácsepegtető oldat, míg harmadikként az Effipro Duo termék zárt.

Macskák esetében is rendkívül fontos a külső élősködők (pl. bolhák, kullancsok) elleni védekezés. A megelőzés és kezelés érdekében használt állatgyógyászati termékeknek azonban megvannak a maguk kockázatai. Nem lehet tehát elégszer hangsúlyozni, hogy mire figyeljenek a tudatos vásárlók állatgyógyászati készítmények vásárlásakor.



- Mindenekelőtt kérje ki állatorvosa tanácsát.



- Kizárólag engedéllyel rendelkező állatgyógyászati készítményt vagy biocid terméket vásároljon!



- Figyeljen a csomagolásra! Tájékozódjon a készítmények hatásáról! A dobozon található leírás sok hasznos információt tartalmazhat.



- Macskák részére olyan készítményeket válasszon, amelyek csomagolásán feltüntették, hogy kifejezetten macskák számára fejlesztették ki, vagy macskáknál és kutyáknál egyaránt alkalmazható! A csak kutyákra engedélyezett készítmények macskák számára életveszélyesek lehetnek!



- Legyen résen, a külföldi internetes oldalról rendelhető, engedéllyel nem rendelkező termékek komoly kockázatot jelentenek!



- Vegye figyelembe az állat és a család tagjainak életvitelét is. Legyen szempont a választásnál, hogy a termék hatóanyaga milyen hatást gyakorol az állattal egy térben élőkre. Ha kisgyermek is van a családban, akkor különösen óvatosan kell dönteni. A már megvásárolt készítményt tartsa elzárva. Miután megfogta, alaposan mosson kezet szappannal.



- Akármilyen készítmény alkalmazása mellett is dönt a felelős állattartó, nagyon fontos, hogy rendszeres időközönként, illetve kirándulások után mindenképp vizsgálja át kedvencét, és ha talál benne kullancsot, azt a lehető leghamarabb távolítsa el az állatból.



További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt oldalán >>>