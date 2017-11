Zaklatás

Több gyereket is molesztálhatott a békési tanár - videó

Több gyereket is molesztálhatott az a békési tanár, aki Londonba akart szökni 11 éves tanítványával. Ezt állítja egy vállalkozó, akinek egy másik szülő arról számolt be, hogy a tanár kikezdhetett kisfiával. A vállalkozó több hasonló történetet is hallott.