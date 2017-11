Kormány

Nemzeti konzultáció - Meghosszabbítják a feladási határidőt

A kormány december 1-jéig meghosszabbítja a nemzeti konzultáció visszaküldési határidejét - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtökön az MTI-vel.



A hosszabbítást azzal indokolták, hogy az állampolgárok változatlanul rengeteg kérdőívet küldenek vissza. Hivatkoztak arra is, hogy az Európai Parlament múlt heti döntése alapján megindítanák a betelepítési program végrehajtását, és mindenkinek lehetőséget szeretnének biztosítani arra, hogy a konzultáció keretében is elmondhassa ezzel kapcsolatos véleményét.



A Fidesz és parlamenti képviselőcsoportja csütörtökön kérte a kormányt, hosszabbítsa meg a nemzeti konzultáció határidejét egy héttel. Puskás Imre Fidesz-szóvivő elmondása szerint még most is százezres nagyságrendben érkeznek vissza a kérdőívek, és azt szeretnék, ha mindenki el tudná mondani a véleményét.



Hozzátette: a lehető legtöbb emberre van szükség, hogy meg tudják védeni Magyarországot a migránsok betelepítésétől, és attól a frontális támadástól, amit Soros György indított Magyarország ellen kizárólag azért, mert "nem akarunk bevándorlóország" lenni. Azt kérte, aki eddig nem töltötte ki az íveket, tegye meg.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook-oldalán szerdán közölte, hogy az összesítések szerint már több mint 1,7 millióan mondták el véleményüket a nemzeti konzultáción, ami rekord, ennyien még soha nem vettek részt konzultációban.