Honvédelem-fejlesztés

Még az idén repülőket vesz a Magyar Honvédség

Csapatszállításra és légi mentésre alkalmas, műtővel is felszerelhető repülőgépeket vásárol még az idén a Magyar Honvédség - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni Híradójában.



A használt - a magyar légierő igényei szerint átalakított - gépeket, a tervek szerint jövő tavasszal, a missziós váltásokra állítják hadrendbe - tették hozzá.



Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar Főnöke az M1-nek nyilatkozva azt mondta: a Zrínyi 2026 tízéves haderő-fejlesztési program keretében most elsőként három ilyen gépet szeretnének beszerezni. A vezérkari főnök hozzátette: ezt követően olyan szállítógépek beszerzését tervezik, amelyekkel nehéz technikai eszközöket, konténereket is tudnak szállítani.