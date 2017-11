Nemzetközi férfinap

A férfiak felelősségéért ültették fát Újbudán

Az eseményen Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke azt mondta, a férfiak történelmi szerepe harcolni, megteremteni a család létbiztonságát, küzdeni a nemzet érdekében.



Úgy fogalmazott, hogy egy szélsőséges feminista vélekedés szerint a férfiak elnyomják, kizsákmányolják a nőket.



Feltette a kérdést: lehet-e úgy élni, hogy az emberiség egyik fele hadat visel a másikkal szemben, normális állapot-e ez? Szavai szerint a Férfiak Klubja megfelelő választ adott a feminista megközelítésre, amikor nem ellentámadást indított, nem egy maszkulinista mozgalmat hozott létre, hanem azt mondta, nézzük meg, mely értékek tudnak összetartani egy családot, milyen felelőssége van a férfinak a nő és a gyermekek irányában.



A férfiak terhe nem jelentéktelen, amit az is jelez, hogy különböző társadalmi devianciák sújtják őket, mint például az alkoholizmus és az öngyilkosság - jelentette ki.



Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, manapság is megvan az a felelősség-megoszlás, hogy a nő az otthon biztonságát, harmóniáját teremti meg, a férfi pedig az otthont.



Nemcsak a jogok fontosak, hanem a kötelességek is. A társadalom építése arra támaszkodhat, hogy a férfiakban megjelenik a felelősség - jelentette ki.



Fontosnak nevezte, hogy a férfiak vállalják a családdal, a házassággal összefüggő kötelességeiket.



A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy már több mint százmilliárd forint értékben vették igénybe a párok a családi otthonteremtési kedvezményt, és tízezernél is több gyermeket vállaltak az intézkedésnek köszönhetően. A házasságkötések száma tavaly húszéves rekordot döntött - sorolta.



Király Nóra (Fidesz-KDNP), Újbuda alpolgármestere, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója azt mondta, a kerület büszke arra, hogy a fővárosban először itt ültetnek "Férfi felelősség fáját".



Újbuda családbarát, helyi szinten is meg tudja mutatni a kormányzat politikáját - hangoztatta. A XI. kerületben nő a népességszám, bővítik az óvodai férőhelyeket, bölcsődéket építenek, baba- és jegyescsomagot vezettek be, arra biztatják a fiatalokat, hogy mielőbb házasodjanak.



Újbuda rendületlenül hisz a család intézményében, a férfi és a nő szövetségében - nyomatékosította Király Nóra.



Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója és elnöke arról beszélt: úgy érzékelik, hogy az iparosodás óta a férfiak alulbecsülik a családban betöltött szerepüket. "A mi karakterünk végzetesen elkezdett hiányozni" a minta átadásából - fogalmazott.



Azt mondta, a férfinak nem egyedül kell eltartania a családot, hanem a nővel közösen. Ha az együttműködés hiányában megbomlik a magánélet, akkor mindennek az értelme odavész - emelte ki.



Bedő Imre úgy vélekedett, hogy reményt kell kelteni, és ők a férfiakat motiválják. Férfi értékek nélkül nincs jövő, és a jövő otthon épül - mondta.

A Kárpát-medencében mindenhol diófát akarnak ültetni; a növény azért is szimbolikus, mert hinni kell benne, ugyanis sok idő, amíg termőre fordul - tette hozzá a Férfiak Klubjának alapítója és elnöke.