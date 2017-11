Törlesztés

Újabb milliós családtámogatás - ha jön a 3. gyerek

Az erről szóló rendeletet szerdán fogadta el a kormány. A támogatás a háromnál több gyerekes családoknak is jár, de csak újabb gyerek születése esetén. A hiteljóváírás előtörlesztésnek minősül majd, és a járási hivatalokban lehet igényelni, bankba nem is kell menniük a családoknak. A jóváírás után nem csak a hitel összege, a havi törlesztő is csökken.