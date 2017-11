Média

Dunaújvárosban is hallható lesz a Rádió 1

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a Dunaújváros 93,1 MHz frekvenciára kiírt pályázaton a tanács az egyedüli pályázó Crossborder Kft.-t nyilvánította nyertesnek. A szolgáltató kereskedelmi jelleggel, a Radio Plus Kft.-vel hálózatba kapcsolódva sugározhatja majd műsorát, 93,1 Rádió 1 néven.



Jelezték azt is: a testület a Tatabánya 96,7 MHz frekvenciára kiírt eljárásban az LB Rádió Kft.-t és a Blue Hill Média Kft.-t, míg a Székesfehérvár 101,8 MHz frekvencia pályázatában a Veszprém Média Kft.-t és a Turul Média Kft.-t pályázati nyilvántartásba vette.



Az eljárások folytatásáról a múlt héten döntött a médiatanács, miután az alaki érvénytelenség miatt korábban mindkét eljárásból kizárt Regionális Rádió Kft. felülvizsgálati kérelmeit a bíróság elutasította - jelezték.



A közlemény szerint a médiatanács engedélyezte a Mária Rádió Frekvencia Kft. kérelmét, hogy a Monor 106,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultságát a Gyál 98,9 MHz-es és a Dabas 97,5 MHz-es jogosultságaival összevonja. A médiaszolgáltató vállalta, hogy az eredeti pályázatban rögzített közszolgálati műsorok arányára tett vállalásait az újonnan létrejött körzetben is változatlan formában teljesíti.