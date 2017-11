Súlyos a helyzet

Feladták az utolsó kenetet Stadler Józsefnek

Egy hete fekszik kómában a dunaújvárosi kórház intenzív osztályán Stadler József, aki a múlt héten agyvérzést kapott, miközben éppen saját könyvét dedikálta egy solti kocsmában. Pár napja papot hívtak hozzá, aki feladta neki az utolsó kenetet. 2017.11.16 09:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az agyvérzéssel kórházba szállított akasztói vállalkozót infúzión keresztül táplálják, légzését gép segíti. Valaki az ágya mellé öt, apró szentképet is tett, hátha ez is segíti a gyógyulását. A kórház orvosai egyelőre tanácstalanok, nem tudják, mikor tér magához híres betegük, de az állapotával kapcsolatban amúgy is teljes a hírzár.



"Úgy tudom, Jóskánál bent volt a pap, feladta neki az utolsó kenetet. De ez nem azt jelenti, hogy az intenzívről a temetőbe visz az útja" - nyilatkozta Stadler egyik legjobb barátja, György a Lokálnak. Hozzátette, "Jóska már számtalan nehéz helyzetből kilábalt, most is így lesz. Amikor a börtönben végstádiumos rákos volt, csak azért engedték ki, hogy megváltsa a sírhelyét, utána pedig gyorsan felépült."