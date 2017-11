Járvány

Két magyar meghalt nyugat-nílusi láz miatt

Két magyar halt meg nyugat-nílusi láz miatt az idén - erősítette meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársága kedden az MTI megkeresésére.



Hétfőn a Weborvos szakportál írt arról, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) legfrissebb jelentése szerint a vírus miatt 26-an meghaltak, s az áldozatok között két magyar van.



Erre reagálva az egészségügyi államtitkárság azt írta: a két halálos áldozatot - mindketten idősebb férfiak, akik több különböző krónikus alapbetegségben szenvedtek - Jász-Nagykun-Szolnok megyében regisztrálták. Mindkét betegnél a nyugat-nílusi láz legsúlyosabb formája, vírusos agyvelőgyulladás alakult ki.



A nyugat-nílusi láz szezonja Magyarországon általában június-augusztusban kezdődik és novemberig tart - írta az államtitkárság, hozzátéve: mivel a szezon már véget ért, óvintézkedésekre nincs szükség.



A Weborvos hétfői cikke szerint idén június 1. és november 9. között összesen 202-en fertőződtek meg az Európai Unió tagországaiban a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi lázzal. A legtöbben, 66-an Romániában betegedtek meg. Olaszországban 57, Görögországban 47 megbetegedést regisztráltak, és Magyarországon is már 20 esetet jelentettek. Az uniós országok közül még Horvátországból, Ausztriából, Franciaországból és Bulgáriából jelentettek fertőzést. Ezeken felül Szerbiában, Törökországban és Izraelben is regisztráltak fertőzéseket.



A fertőzés következtében Romániában halt meg a legtöbben. Ezen felül Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Horvátországban, Szerbiában és Törökországban okozott még halálozást a nyugat-nílusi láz.



Az online egészségügyi magazin cikke szerint a nyugat-nílusi láz a szúnyogok által terjesztett betegség, amely a betegek kis részénél súlyos idegrendszeri tünetek is okoz. A fertőzés szezonja június és november közé tehető. A legtöbb beteget augusztusban és szeptemberben regisztrálják. Az ECDC a vérellátás biztonsága miatt nyomon kíséri a nyugat-nílusi láz terjedését, mert az unió idevonatkozó irányelve szerint azokon a területeken, ahol a nyugat-nílusi láz felbukkan, ajánlott elhalasztani a véradást - tették hozzá.