Huszonnégy javaslatról szavaz a parlament

A házelnök - parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján az ülés hétfőn 13 órakor a magyar nyelv napjára történő emlékezéssel kezdődik.



A napirend előtti felszólalásokat ezúttal is két órában követhetik az interpellációk, az azonnali kérdésekre pedig további 60 perc áll majd rendelkezésre.



Kedden napirend előtti felszólalásokkal, majd szavazásokkal kezdődik az ülésnap.



Az Országgyűlés ekkor fogadhatja el a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló kormánypárti határozati javaslatot, továbbá fideszes képviselők kezdeményezésére úgy szigoríthatja a kampányfinanszírozási szabályokat, hogy a választáson egy százalékot el nem erő pártoknak vissza kelljen fizetniük az állami támogatásukat.



Ezek mellett döntés várható az adózás rendjéről, az adóigazgatási rendtartásról, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló új törvényekről is.



A szavazások után tizenegy előterjesztés, köztük az üzleti titok védelméről szóló törvényjavaslat általános vitáját bonyolítják le.



Szerdán a tervek szerint hat, egyebek mellett energetikával, közlekedéssel és oktatással foglalkozó indítvány kerül terítékre, míg csütörtökön további kilenc előterjesztésről, például a kormány aktuális egészségügyi törvénymódosító csomagjáról mondhatják el a véleményüket a képviselők.



A Ház következő ülése november 20-án, hétfőn kérdésekkel és azonnali kérdésekkel fejeződik be.