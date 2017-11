Babanéző

Szombattól mehet babalátogatóba az újszülött kiselefánthoz

Szombattól láthatja a nagyközönség a szerdán világra jött elefántborjút a Fővárosi Állat- és Növénykertben, az újszülött állat hím - hangzott el a kert legifjabb lakóját bemutató sajtótájékoztatón pénteken, Budapesten.



Az anyaállat, Angele második borja szerda hajnalban, külső segítség és komplikáció nélkül született, így semmi akadálya annak, hogy már szombattól láthassák a vendégek a fiatal elefántot - mondta el Sós Endre, az állatkert főállatorvosa.

A hím kiselefánt - amelynek nevéről később közönségszavazással döntenek - nem a teljes nyitvatartási idő alatt, hanem csak 10 és 14 óra között látható anyja és nővére, Asha társaságában. Az állatkert vendégeit kisebb turnusokban engedik majd be az elefántcsarnokba, hogy a nagy tömeg ne zavarja meg túlzottan a még tapasztalatlan kiselefántot.



Assamot, az apaállatot a teljes nyitvatartási időben láthatják.



Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője elmondta, hogy néhány napon belül közzéteszik a lehetséges nevek listáját, ezek közül bárki szavazhat a neki leginkább tetszőre.



Angele, az anyaállat 2001. november 5-én született a franciaországi Les Mathes közelében található La Palmyre Állatkertben, ahonnan 2010. szeptember 29-én érkezett Budapestre. Assam, az apa egy évvel idősebb, 2000. október 7-én látta meg a napvilágot a Chesteri Állatkertben, innen 2004. augusztus 18-án a belgiumi Ieper (Ypres) város állatparkjába (Bellewaerde Park) költözött, onnan 2009. október 28-án került a budapesti állatkertbe.



Angele-nek és Assamnak 2013. február 14-én már született egy borja, Asha, aki jelenleg is a városligeti intézmény lakója.



Az állatkerti elefántcsalád legifjabb tagjának születésekor jelen volt Asha is. Technikailag lett volna lehetőség a csaknem ötesztendős fiatal elefánt különválasztására is, ám az állatkerti szakemberek jobbnak látták, ha ő is jelen van. Egyrészt mert ez megfelel a természetes állapotoknak, másrészt mert Asha is nőstény, így felnövekedve hasznos lehet a számára, ha láthatja az anyját "gyermeknevelés" közben.



Az ellésre szerdán hajnalban, 3 óra 54 perckor került sor és az újszülött nem sokkal később sikeresen lábra is állt. Asha 2013-as születését követően mintegy 50 órányi várakozás után rövid időre el kellett altatni Angele-t, és így emlőihez vezetni a borjat, hogy el tudjon kezdeni táplálkozni. Mostanra azonban úgy tűnik, Angele rutinos anyává vált, nem voltak ilyen problémák - mondta el Sós Endre.



A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1875 óta foglalkoznak elefántok tartásával. Az első egy afrikai elefánt volt, de ezt követően már minden esetben ázsiai elefántokat láthatott a budapesti közönség. Az Állatkertben Asha és a mostani kiselefánt születéséig öt elefántborjú látott napvilágot, de ebből az első két ellés 1930-ban és 1932-ben nem volt sikeres, csak az 1941-ben született állat maradt életben. A háború után először 1956 májusában született elefántborjú, és mivel az állatkert abban az évben volt kilencven éves, a kicsi a Jubile nevet kapta. 1961. május 10-én született meg Quinba, Jubile húga. Ezt követően több mint ötven éven át nem volt kiselefánt Budapesten Asha 2013-as megszületéséig.