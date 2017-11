Ciki

Csomagfeladási limit bevezetésével készült fel a Magyar Posta az ünnepi hajrára

hirdetés

November 15-től visszavonásig a nem szerződéses ügyfelek naponta legfeljebb 5 darab MPL Üzleti és MPL Netcsomagot adhatnak fel - hívta fel a figyelmet a Magyar Posta honlapján.



"November 15-től visszavonásig a zökkenőmentes küldeménykezelés érdekében a Magyar Posta csomagfeladási limitet vezet be. Az intézkedés kizárólag a nem szerződéses ügyfeleket érinti, akik naponta legfeljebb 5 darab MPL Üzleti csomagot és 5 darab MPL Netcsomagot adhatnak fel.



Az intézkedésre azért van szükség, hogy a Magyar Posta az év végi élénk küldeményforgalomban is az eddig megszokott, magas színvonalú szolgáltatást tudja nyújtani ügyfeleinek" - olvasható a közleményben.



Most október 24-én a Posta még azt állította, hogy "felkészült" a karácsony előtti nagyobb csomagforgalomra. Tény, hogy a megszokott színvonalra a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége szerint valóban számíthatunk, ugyanis feltehetően idén sem marad el a káosz.