Betegség

Ilyen állapotban van most Stadler

"Egyik pillanatban még jól volt, a következő percben aztán rosszul lett, és az asztalra bukott" - mesélte a Blikknek az egyik kocsmai vendég.



A dedikálásra érkezők azonnal riasztották a mentőket, akik rögtön a kórházba siettek a beteg vállalkozóval, ugyanis attól tartottak, hogy Stadler agyvérzést kaphatott.



Az egykori akasztói juhász nem vesztette el az eszméletét, mi több, nem akarta, hogy bevigyék, kitartóan tiltakozott a szállítás ellen, végül azonban nem tudta meggyőzni sem a mentőket, sem a helyieket, így öt percen belül kórházba került.



"Reggel értesültem a hírről, azonnal próbáltam elérni, de csak délután tudtam meg, mi van vele. Sajnos beigazolódott, hogy valószínű, tényleg agyvérzése volt. Jelenleg még mindig próbálják stabilizálni az állapotát" - mondta a Blikknek a férfi ügyvédje, dr. Balázs László Tibor, aki hozzátette: a dunaújvárosi kórházba szállították Stadlert.



Felvetődött, hogy súlyos cukorbetegsége okozta a rosszullétét. A kocsmai vendégek közül egyébként senki nem látta enni vagy inni Stadlert. "Nem láttam, hogy bármi olyat evett vagy ivott volna, ami gondot okozhatott volna, ha jól emlékszem, alkoholt sem láttam nála, és ő maga is ezt mondta a kiérkező mentőknek" - erősítette meg a vendég.



Stadler éppen a róla írt könyvet népszerűsítette és dedikálta, az egyik vendég szerint komoly érdeklődés kíséretében. Ha nem is volt folyamatos a tömeg a solti kocsmában, azért jöttek-mentek az emberek a dedikálás alatt, bőven érkeztek érdeklődők a férfihoz. Stadler egészségéért egyébként már jó ideje aggódnak szerettei és barátai, már börtönévei alatt is súlyos betegséggel kezelték, az elmúlt időszakban pedig már két agyvérzést is túlélt, majd hasnyálmirigyrákot is diagnosztizáltak nála. Többször is említette, hogy a rácsok mögött végig attól félt, hogy nem jön ki élve a börtönből.