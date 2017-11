Bűn

Ennyi jár azért, ha patkánnyal etetnek és megerőszakolnak gyerekeket

Jogerősen tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla a szülőket a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazási ügy megismételt eljárásában szerdán.

"A táblabíróság teljes egészében helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely a szabadságvesztés kiszabása mellett 10 évre a közügyektől is eltiltotta a vádlottakat, valamint megszüntette a szülőknek a három gyermekük feletti szülői felügyeleti jogát" - mondta Csiha Gábor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője szerdán.

A Fővárosi Törvényszék februárban mondta ki bűnösnek K. Rudolfot és feleségét háromrendbeli, társtettesként, folytatólagosan, "tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozó sérelmére elkövetett szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetése" miatt. Az ítélethirdetés után mindketten előzetes letartóztatásba kerültek. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védőik felmentésért, másodlagosan enyhítésért jelentettek be fellebbezést.

A Pest Megyei Főügyészség még 2013 novemberében emelt vádat a házaspár ellen a nevelésük alatt álló, 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt. A vádirat kivonata szerint a házastársak Szigetszentmiklóson nevelték kiskorú gyermekeiket, de a megfelelő élelmezésükről, ruházkodásukról nem gondoskodtak, óvodába egyáltalán nem, iskolába pedig rendszertelenül járatták őket. A gyerekeket kicsi koruktól - a sértettek első emlékeitől kezdve - 2012. január 23-áig tettlegesen és szexuálisan napi rendszerességgel bántalmazták.



2013 novemberében derült ki, hogy, hogy a házaspár hosszú évekig emberi ésszel fel sem fogható borzalmakat művelt lányukkal és két fiukkal" - fogalmaztak a Blikkben, majd hozzátették, információik szerint patkánnyal etették és meg is erőszakolták őket.



Hogy pontosan mi történt, arról a vádirat megszületését követően a megyei főügyészség szóvivője nem árult el részleteket, a tartalomra és a kiskorúak védelmére hivatkozott, A bírósági szakban pedig a bizonyítási eljárást a gyermekek védelme érdekében, erkölcsi okokból a nyilvánosság és a sajtó teljes kizárásával, zárt tárgyalás keretében folytatták le.



A gyermekbántalmazás ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal, Szigetszentmiklós önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az alapvető jogok biztosa is vizsgálatot rendelt el, és több szabálytalanságot tárt fel.



A Budapest Környéki Törvényszék 2015 februárjában bűnösnek mondta ki kiskorú veszélyeztetésében a szigetszentmiklósi házaspárt, két-két év börtönbüntetést szabott ki rájuk, amit letöltöttnek tekintettek az előzetes letartóztatásban töltött idő beszámításával. A bíróság akkor a szemérem elleni erőszak és az erőszakos közösülés esetében bizonyítottság hiányában felmentette a szülőket. Azt állapította meg, hogy a vádlottak súlyosan megszegték szülői kötelezettségüket, a gyerekeket valóban súlyosan bántalmazták, az elhanyagolásuk pedig veszélyeztette a fejlődésüket.



A Fővárosi Ítélőtábla tavaly márciusban hatályon kívül helyezte az ítéletet eljárási szabálysértésekre hivatkozva. A táblabíróság szerint objektív adatok szóltak a vádlottak felmentése ellen. Az új eljárás lefolytatására az ítélőtábla a Fővárosi Törvényszéket jelölte ki, mert megítélése szerint a Budapest Környéki Törvényszék és az ügyészség közötti ellentétek veszélyeztették volna az ügy tárgyilagos elbírálását.