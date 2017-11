Zaklatás

Orvost hívtak Kerényi Miklós Gáborhoz

hirdetés

Orvost kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz, aki azután lett rosszul, hogy elolvasta azokat a cikkeket, amelyek állítása szerint nem is róla szólnak. Kerényinek korábban már voltak szívpanaszai, januárban pedig meg is műtötték.



A rendező jelenleg Szentpéteváron rendez, és a darab bemutatóját nem akarta lemondani. A produkciót november 11-én mutatják majd be, és öt napon keresztül játsszák. Azt nem tudni, hogy a 66 éves rendező mikor repül haza Oroszországból.



A Bors információi szerint a rendezőn hetek óta nagy a nyomás, a róla megjelent hétvégi Index-cikk pedig kifejezetten rosszul esett neki, még akkor is, ha abban név nem szerepelt. Ebben felfedték, hogy a fiatal férfi színészeknek, táncosoknak, ha "rosszak" voltak, elfenekelés volt a büntetésük, és a rendező vállfát is használt ehhez rendszeresen.



Maros Ákos színész, táncos a hétfő esti Egyenes Beszéd című műsorunkban azt állította, Kerényi Miklós Gábor 23 évvel ezelőtt egy kollégiumi szobában, hogyan büntette meg a késésért a rendező, erről itt olvashat bővebben.