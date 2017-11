Honvédelem

Simicskó: a sport segít az önismeretben

Az a küzdelem, amit a sport megélése jelent, hozzásegít minket ahhoz, hogy minél inkább ismerjük önmagunkat - fogalmazott a honvédelmi miniszter az 57. CISM katonai mezei futó világbajnokság záróünnepségén Balatonakarattyán vasárnap.



Simicskó István azt mondta: a versenyzők miközben futottak, sportoltak, küzdöttek, saját csapatukat, saját nemzetük közösségét, valamint a részt vevő országok barátságát is erősítették.



Kiemelte, a sportszerűségben benne van a barátság, az ellenfél becsülete, tisztelete és az egészséges, tisztességes, a szabályok betartásával járó küzdelem. A fair playben, amit a sporton keresztül megélünk, az életünk minőségén is tudunk javítani - tette hozzá.



Az elmúlt tíz évben az idei katonai mezei futó világbajnokságon vett részt a legtöbb ország és sportoló - hangsúlyozta Marco Túlio Baptista, a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) bizottsági tagja. A Magyarországon rendezett 57. világbajnokságra 27 országból mintegy 232 versenyző, összesen több mint 300 résztvevő érkezett.



Magyarországot tizenöten képviselték a vb-n, a csapat legjobbja Bőhm Lilla hadnagy lett, aki a női 4,6 kilométeres távon tizediként futott be. A férfiak között rövid távon (6,9 km) Marosi Ádám is rajthoz állt, a világbajnok öttusázó a 43. helyen ért célba.



A világbajnokságot szervező CISM 1948-ban jött létre, a mára 136 tagú közösséghez Magyarország 1991-ben csatlakozott.



A Magyar Honvédség jövőre két katonai világbajnokságnak is otthont ad: az ejtőernyősök versenyét augusztusban, az öttusázókét pedig szeptemberben rendezik.