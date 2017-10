Kormány

Adómentessé válik több támogatás és ösztöndíj

Az oktatás, az egészségügyi utánpótlás, a visegrádi kapcsolatok, az időseknek nyújtott támogatások területén, valamint a művészi életpálya elismeréseként nyújtott juttatások válnak adómentessé. 2017.10.31 15:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több, állam által nyújtott támogatás és ösztöndíj válik adómentessé az Országgyűlés keddi döntése értelmében - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón.



A parlamenti államtitkár kifejtette: az oktatás, az egészségügyi utánpótlás, a visegrádi kapcsolatok, az időseknek nyújtott támogatások területén, valamint a művészi életpálya elismeréseként nyújtott juttatások válnak adómentessé.



Ez a kormány az adócsökkentések kormánya, és arra törekednek, hogy minél kisebbek legyen az adóterhek - fogalmazott Rétvári Bence.



Az elfogadott változtatások értelmében adómentessé válnak a Balassi Bálint ösztöndíjprogram részeként adott támogatások, a honvédelmi miniszter által biztosított ösztöndíjak. Ezen túlmenően a külgazdasági és külügyminiszter által nyújtott, a visegrádi együttműködést célzó különböző diplomáciai és egyéb ösztöndíjak is ebbe a körbe tartoznak majd.



Rétvári Bence hozzátette: az egészségügyben a Mihalicza-ösztöndíjat, a szakképzésben a Szabóky Adolf nevét viselő juttatást érinti az intézkedés. Utóbbi a hiányszakmákban végzettséget szerezni kívánó tanulók támogatását célozza nappali rendszerű képzésben. Szintén adómentessé válik az első sikeres nyelvvizsgához nyújtandó állami támogatás. A diákhitel esetében a második gyermeknél az állam elengedi a tartozás felét, a harmadik gyermek születésekor a teljes hitelösszeget, teljes mértékben adómentesen - ismertette. Szólt arról is, hogy adómentes lesz a munkáltató által a munkavállalónak a diákhitel törlesztéséhez kifizetett juttatás az előírt kötelező törlesztő-részlet erejéig.



Jelezte: több módosító javaslatot is befogadtak, s az eredeti elképzelés kibővült. Bekerült az adómentes körbe a kultúráért felelős miniszter által magánszemélynek adott juttatások, a Magyar Művészeti Akadémia által a kiemelkedő művészi teljesítmények és művészi életút által a 65. életévet betöltött személyeknek nyújtott művészjáradék. Ezek közé tartoznak a Kossuth-díjban, az Érdemes Művészi címben, Kiváló Művész címben, Magyarország babérkoszorúja, a Népművészet mestere címben részesülők. Szintén adómentes lesz az a pénzjutalom, ami az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményért jár. Megemlítette, hogy azok a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők, akik év végén akár nyugdíjprémiumban, akár Erzsébet-utalványban részesülnek, adómentesen kapják ezt.



Bene Ildikó, a Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, számos intézkedés történt az egészségügy területén, s a rezidens ösztöndíjaktól kezdve a letelepedési támogatásokon át nagyon sokfél módon próbálnak segíteni. A kormánypárti politikus példaként említette a Mihalicza-ösztöndíjat, amely lehetőséget teremt arra, hogy az ápolók mesterképzésben egyetemi végzettséghez jussanak. A szeptembertől élő juttatás mostantól adómentessé válik - jelezte a fideszes képviselő.

Bene Ildikó azt mondta, ez komoly lépés, és a szakmai előmenetel segítése mellett abban is bíznak, hogy akik elvégzik, Magyarországon dolgoznak majd.