Honvédelem

Több mint kétmilliárd forintos katasztrófavédelmi fejlesztés a honvédségnél

hirdetés

Benkő Tibor vezérkari főnök felidézte: a Magyar Honvédségnek is vannak katasztrófavédelmi alapfeladatai, de alapvetően nem a honvédség feladata a katasztrófahelyzetek kezelése. A honvédség katonái viszont bárhol, bármikor készen állnak, hogy azokon a helyeken is segítsenek, ahol már nincs más bevethető erő vagy technikai eszköz.



A vezérkari főnök az elmúlt évekből példaként említette, hogy a Magyar Honvédség katonái 2010-ben Kolontáron, Devecseren a vörösiszap-katasztrófa után, 2013-ban az évszázad legnagyobb dunai árvizénél is segítették a mentést, s a rendkívüli téli időjárási viszonyok következményeinek felszámolásában is részt vettek.



Benkő Tibor kitért arra is, hogy az elmúlt hétvégi viharos időjárás Európában halálos áldozatokat is követelt. Az ilyen események egyre gyakoribbá váltak, ezért a Magyar Honvédségnek is mindenkor készen kell állnia a magyar emberek védelmére. Az élet- és vagyonvédelem biztonsága a legfontosabb, ezt szolgálják a magyar katonák is.



A vezérkari főnök szerint a most megvalósuló honvédségi katasztrófavédelmi eszközfejlesztés a magyar lakosság biztonságérzetét, s egyben biztonságát is erősíti.



A nagyrészt európai uniós forrásból megvalósuló projekt keretében a Magyar Honvédség a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer (HKR) vezetési irányítási rendszerét is fejleszti a többi között infokommunikációs eszközökkel. Ezen felül a különböző katasztrófavédelmi feladatok ellátását szolgáló eszközök felújítására, új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt. A nagy értékű eszközök első csoportját hétfőn adták át a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisán.



A kiemelt projekt sajtóeseményén kiosztott írásos összegzés szerint a fejlesztés a Magyar Honvédség különböző szervezeteinél összesen 25 honvédségi beavatkozó csoportot érint. Ezek közül 18-nál kapacitásbővítés valósul meg, s 7 új csoportot hoznak létre. Valamennyi csoport az ország teljes területén, az ország bármely pontján előállt katasztrófahelyzet felszámolásánál bevethető.



A fejlesztés elsődleges célja, hogy fenntartsa a Magyar Honvédség jelenlegi, katasztrófavédelmi közreműködések során használt képességeit, bővítse azok kapacitását, illetve a honvédség új képességekkel gazdagodjon.



Kitértek arra is, hogy a mostani projekt eredményeire alapozva a fejlesztés következő szakasza is előkészítés alatt áll. Ennek nyomán újabb kétmilliárd forintos uniós támogatásból a honvédség katasztrófavédelmi és katasztrófa-egészségügyi képességeinek fejlesztését tervezik.