Mentők

Halottak napja - Teljes kapacitással dolgozik az Országos Mentőszolgálat

Teljes kapacitással dolgozik mindenszentekkor és halottak napján az Országos Mentőszolgálat, országszerte 1500 mentőápoló, mentőorvos, járművezető, és mentésirányító teljesít szolgálatot - közölte Győrfi Pál szóvivő az MTI-vel.



A kommunikációs vezető közleményében azt ajánlotta, az autósok a szokásosnál is óvatosabban közlekedjenek a temetők környékén megnövekedett forgalomban. A sírokat felkeresőknek hasznos lehet a magukkal vitt zseblámpa használata - írta.



Kiemelte, hogy a kisgyermekekre különös figyelmet kell fordítani, mert egy meglazult sírkő könnyen ledőlhet és akár halálos balesetet is okozhat. Azoknak, akik alapbetegségben szenvednek komoly fizikai megterhelést jelenthet a temető meglátogatása, nekik azt javasolta a mentőszolgálat, hogy vigyék magukkal rendszeresen, vagy szükség esetén szedett gyógyszereiket is.