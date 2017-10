Környezetvédelem

Megkezdték a települések a klímastratégia kidolgozását

Megkezdték a települések a helyi klímastratégia kidolgozását, a megfogalmazott célok eléréséhez uniós forrásra is lehet pályázni - mondta Fegyveres-Fiskál Gábor, a Dipol Humánpolitikai Intézet ügyvezető igazgatója szombaton az M1 aktuális csatorna délelőtti műsorában.



Elmondása szerint a stratégia elkészítése azért szükséges, mert a klímaváltozással együtt kell élni, ahhoz alkalmazkodni kell. Eddig megyei szinten készültek ilyen tervek, most a települések kezdték el a dokumentáció összeállítását.



A stratégiának tartalmaznia kell a természeti, gazdasági, társadalmi adatokat, veszélyeztetettséget, üvegházhatású gázokat kibocsátó szervezetek felsorolását, és lehetőségeket is fel kell vázolni a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére.



Fegyveres-Fiskál Gábor elmondása szerint a leírás mellett elemzést kell készíteni a feladatokról, jövőképet, célokat kell megfogalmazni, ehhez feladatokat, embereket, és forrást kell rendelni.



Közölte továbbá, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 20 millió forintig lehet majd pályázni a feladatok végrehajtásának támogatására, a dokumentáció még ebben az évben megjelenik, először a megyei jogú városok és Budapest kerületei által beadott pályázatokat bírálják el.