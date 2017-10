Gyomirtó

Az uniós tagállamok elhalasztották döntésüket a glifozát engedélyének meghosszabbításáról

A környezetvédők azonnali tilalom mellett érvelnek, amíg a termelői szakszervezetek a szer használati engedélyének 15 éves meghosszabbítását szeretnék elérni. 2017.10.26 07:43 MTI

Az uniós tagállamok szerdán, brüsszeli tanácskozásukon elhalasztották a glifozát tartalmú növényvédő szerek használati engedélyének esetleges meghosszabbításáról szóló döntésüket. Információk szerint leghamarabb november elején születhet döntés az uniós tagországok részéről, hogy a növényvédő szer meddig maradhat kereskedelmi forgalomban és meddig használható az Európai Unió országaiban.



Az Európai Bizottság 2016 júniusában a rákos megbetegedések kialakulásáért is felelőssé tett gyomirtó használati engedélyének 10 éves meghosszabbítására tett javaslatot. Végül a tagországi ellenállásra - a végső döntés meghozataláig - 18 hónapos, 2017 decemberéig szóló meghosszabbítás mellett döntöttek.



A környezetvédők azonnali tilalom mellett érvelnek, amíg a termelői szakszervezetek a szer használati engedélyének 15 éves meghosszabbítását szeretnék elérni.



Kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén arról határozott, hogy a glifozát tartalmú növényvédő szerek háztartási használatát azonnal, a mezőgazdasági felhasználását 2022. december 15.-i határidővel be kell tiltani.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutatási ügynöksége 2015 márciusában a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta a világ egyik legnépszerűbb - és az Egyesült Államokban a legtöbbet használt - gyomirtóját. A franciaországi székhelyű Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) szakértői szerint a glifozát jelentette rákkockázat főleg azok esetében áll fenn, akik foglalkozásukból adódóan vannak kitéve a szer hatásainak. Az otthoni kertészkedés szempontjából a glifozát nem jelent kockázatot - jelezték.