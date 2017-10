Egészségügy

Megújul a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Megújul a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 17,7 milliárd forintból az Egészséges Budapest Program keretében, ennek első lépéseként kétmilliárd forintos fejlesztés indul idén - közölte a térség fideszes országgyűlési képviselője szerdán a kistarcsai intézményben tartott sajtótájékoztatón.



Vécsey László elmondta, hogy a 700 milliárd forintos Egészséges Budapest Program keretében már idén 40 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre a fővárosban és Pest megyében. Ebből 21,7 milliárd forintot szánnak orvostechnológiai beruházásokra, 18,3 milliárdot pedig építészeti tervezések megkezdésére.



Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár kiemelte, hogy az Egészséges Budapest Programmal a valaha volt legnagyobb fejlesztés indul el a fővárosban.



Hozzátette, hogy a Flór Ferenc kórház az egyik legideálisabb helyen fekvő kórház az országban, mivel közel van az autópályákhoz, és Budapestről is gyorsan megközelíthető.



Vécsey László szólt arról, hogy a kórház fejlesztése már az idén megkezdődik kétmilliárd forintból, ebből összesen 1,2 milliárd forintot a diagnosztikai, terápiás orvostechnológiai eszközpark megújítására és az informatikai háttér kialakítására fordítanak.



Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy a belső fejlesztések mellett 718 millió forintból megkezdődik az építészeti fejlesztések tervezése is, amely magában foglalja az energetika, a liftek, a konyha, de még a közúti úthálózat felújítását is. Hozzátette: ebből az összegből hozzák létre a járóbeteg-ellátást végző rendelőintézetet és a belgyógyászati ellátást biztosító épületet, továbbá fejlesztik a sürgősségi osztályt.



Vécsey László közölte, hogy európai uniós forrásokból további 2,617 milliárd forint áll rendelkezésre a kórház épületeinek energetikai korszerűsítésére, amely már az idén elkezdődik, és elindul a tető és homlokzat szigetelése, a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése is.