Szakszervezet

Kétszámjegyű béremelést szeretnének a BKV-sok

Kétszámjegyű, a 2017-es 15 százalékhoz hasonló mértékű béremelést szeretne a BKV két legnagyobb érdekképviselete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ) és a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ). 2017.10.25 14:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Gulyás Attila, a VTDSZSZ elnöke szerdán az MTI-nek azt mondta, a bértárgyalások keretében már nemcsak Bolla Tiborral, a BKV vezérigazgatójával, hanem Tarlós István főpolgármesterrel és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettessel is egyeztettek.



Az érdekképviseleti vezető szerint Tarlós István megerősítette, hogy a BKV működőképességének fenntartása kiemelt feladat. Jelezte, hogy a főváros jövő évi költségvetési számai még nem álltak össze, ezért most még a forrás nagyságrendjét nem tudta megmondani, de felkérte Bolla Tibor elnök-vezérigazgatót, hogy Bagdy Gábor főpolgármester-helyettest, hogy számolják ki, mekkora fedezet kell a két szakszervezet által indokoltnak tartott nagyságrendű béremeléshez.



Gulyás Attila beszélt arról is, hogy differenciált béremelést szeretnének.



A BKV és a szakszervezetek sztrájkbejelentés után idén április 28-án állapodtak meg egy átlagos, 15 százalékos, differenciált béremelésben.