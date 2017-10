Helyreigazítás

Tisztelt Olvasóink!

Portálunkon 2017. március 10-én „Ripost: csoportos erőszak miatt emeltek vádat egy jobbikos politikus fiai ellen” címmel jelentettünk meg egy cikket. Ebben valótlanul híreszteltük, hogy Sneider Tamás az Országgyűlés alelnökeként befolyásolni igyekezett a fiai ellen zajló büntetőeljárást. Azon túl, hogy ebben az eljárásban Sneider Tamás fiai ellen az ügyészség nemhogy vádat nem emelt, de cikkünk megjelenését követően meg is szüntette azt, Sneider Tamás ezt az ügyet soha, semmilyen módon még csak meg sem kísérelte befolyásolni. Mivel mi ennek ellenkezőjét közöltük róla, ezért emiatt ezúton is bocsánatot kérünk Sneider úrtól! Egyúttal ígéretet teszünk arra, hogy amennyiben a jövőben bármilyen hírt jelentetünk meg róla, úgy az azzal kapcsolatos álláspontját a cikk megjelentetése előtt megpróbáljuk beszerezni, és azt közöljük is.



Nem pusztán Sneider úrtól, hanem olvasóinktól is elnézést kell kérnünk a fentiek miatt. Eljárásunk ugyanis velük szemben is méltatlan volt.



Olyat tettünk, amit magára valamit adó sajtóorgánumnak még a mai körülmények között sem szabadna soha megtennie. Elhittünk és közöltünk ugyanis egy olyan hírt a legkisebb utánajárás nélkül, amely a Riposton jelent meg. Azon a Riposton, amelynek híreit még csak elolvasni sem ildomos, nemhogy arra hivatkozva tényeket közölni bárkiről. Ez nem volt szokásunk eddig sem, és tanulva a történtekből, a jövőben sem lesz az, már csak az olvasóink iránti tiszteletből sem. Azért pedig, hogy ezt tettük, kedves olvasóinkat újfent meg kell követnünk!



Sós Éva főszerkesztő